Самые громкие массовые убийства в США: школы, институт и кинотеатр

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«Колумбайн» одна из самых известных трагедий. Что еще попало в список?

Сегодня, 26 октября, из США пришла трагичная информация. Мужчина в небольшом городе Льистон штата Мэн открыл стрельбу по людям. Погибло 22 человека. Еще 60 ранено. В США это далеко не первый случай массовой стрельбы. Сайт 5-tv.ru собрал подборку самых громких и трагичных историй из Штатов.

«Колумбайн»

Массовое убийство в школе «Колумбайн» является, наверное, самой известной историей стрельбы в учебных заведениях. Она произошла 20 апреля в 1999 году.

Два подростка Эрик Харрис и Дилан Клиболд были жертвами буллинга в старшей школе. Но он не был очень жестоким по отношению к ним. Поэтому до конца точно не известна причина нападения на школу.

Во время теракта подростки убили 13 и ранили 23 человека. А потом совершили самоубийство.

Трагедия получила широкий резонанс в США. После «Колумбайна» систему безопасности в учебных заведениях ужесточили и усилили контроль над доступом детей к Интернету.

Стрельба в Лас-Вегасе

Стрелок Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса посетителей кантри фестиваля в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года.

Мужчина убил 61 человека, включая себя самого. Когда в его номер попыталсь ворваться Служба безопасности отеля, то он ранил сотрудника в ногу и после этого выстрелил себе в голову.

Всего за теракт было ранено 546 человек.

Массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук»

Трагедия произошла 14 декабря 2012 года. 20-летний Адам Питер Лэнза убил свою мать и отправился в начальную школу. От его рук погибло 27 человек. 20 из них были детьми шести-семи лет.

В конечном итоге Лэнза покончил жизнь самоубийством. В ходе расследования удалось выяснить, что преступление было спланировано. Но мотив мужчины до сих пор неизвестен.

Массовое убийство в Виргинском политехническом институте

Происшествие произошло в городе Блэксберг в штате Виргиния 16 апреля 2007 года. 23-летний южнокорейский студент устроил стрельбу в университете. Он убил 32 человека и ранил еще 25. Когда убийца услышал приближение полиции, он выстрелил себе в голову.

Массовое убийство в кинотеатре Орора

Происшествие произошло 20 июля 2012 года в городе Орора в одном из кинотеатров города. Тогда показывали фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождения легенды».

В кинозал вошел мужчина, в форме сотрудника SWAT. Зрители подумали, что кинотеатр таким образом решил развлечь гостей, поэтому они не обратили на подозрительного человека внимание. Но затем мужчина бросил дымовую гранату и открыл огонь по присутствующим из полуавтоматической винтовки. От его действий погибло 12 человек и пострадало еще 58 людей.

Полиция приехала через 90 секунд после вызова и задержала стрелка. Им оказался 24-летний Джеймс Холмс. Мужчину приговорили к 12 пожизненным заключениям без права на УДО и к 3318 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина открыл стрельбу на улице в США.