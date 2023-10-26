Кабину смяло: два грузовика столкнулись лоб в лоб в Башкирии

Два грузовика столкнулись лоб в лоб в Башкирии

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Авария унесла жизнь водителя большегруза.

Жуткая авария в Башкирии — на трассе между Уфой и Челябинском «КАМАЗ» лоб в лоб столкнулся с грузовиком с мороженым. От удара кабину смяло, водитель погиб на месте.

Мужчина за рулем «КАМАЗа» выжил, его доставили в больницу. Предварительно, авария произошла по его вине — грузовик выехал на встречную полосу, не рассчитав маневр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в страшной аварии в Татарстане. На темной дороге столкнулись три легковушки.

Удар был такой силы, что все машины оказались искорежены до неузнаваемости. Что касается причин ДТП — не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.