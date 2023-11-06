Выход Панаровской, Чеботина в пайетках: чем удивила премия Fashion People Awards

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Номинантов определяли с особой тщательностью. Команда 5-tv.ru посетила церемонию и пообщалась с победителями.

В Москве с размахом отгремела 13-я ежегодная торжественная Церемония вручения премии Fashion People Awards 2023, которая прошла в Известия Banket Hall. Мероприятие объединяет музыку и моду: получить заветную статуэтку мечтают как представители отечественного шоу-бизнеса, так и ведущие деятели fashion и beauty индустрий. На звездную премию пришли такие артисты как Алексей Чумаков, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Настасья Самбурская и многие другие.

По словам организатора мероприятия Артема Сорокина, номинантов выбирали с особой тщательностью, ведь они под стать премии должны соответствовать определенным параметрам. И если артист не умеет петь вживую, то ему не удастся даже попытать шанс получить заветную статуэтку.

«Вы видите, у нас есть и взрослые артисты, и мэтры, и, самое главное, у нас есть очень много молодежи. <…> Очень много молодых блогеров, которые сейчас запели, но в любом случае мэтры остаются мэтрами. <…> У нас все профессионалы», — эксклюзивно отметил продюсер в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Артем Сорокин был первым человеком, кто создал подобные премии и создал определенную планку, до которой очень многие не дотягивают. <…> Здесь всегда вкусно, здесь всегда стиль, здесь всегда только топовые артисты, топовые СМИ», — подчеркнул продюсер Илья Гуров.

Для дуэта «ЭЛиПС» Церемония стала отличной площадкой для выступления с новой песней «Химия».

«Ее написал для нас Денис Клявер, за что ему огромное спасибо. <…> У нас каждая песня — это эксперимент, у нас нет определенного стиля. <…> Лично для меня это чисто эксперимент, потому что я оперник, а Денис мне очень помогал научиться прямо походу эстрадной технике», — поделился солист Сурен Платонов.

«В процессе создания этой песни Денис Клявер был для нас даже неким преподавателем по вокалу. То, что он смог вытащить из меня в плане голоса во время этой записи, для меня это было удивление. Я не знала, что я умею петь вот так вот», — призналась солистка Эльгиза Каражанова.

Участницы российской поп-группы «Тутси» получили награду в категории «Воссоединение года». До того, как выиграть премию, певицы признались, что волнение на подобных мероприятиях их никогда не покидает.

«А сегодня мы еще и поем! И втроем еще, не в полном составе. Так что, конечно, немножечко волнуемся», — отметили Ирина Ортман и Маша Вебер.

Одной из ведущих Церемонии стала Юлия Барановская, которая поделилась, что ей также, как и многим певцам и музыкантам, не дает покоя чувство волнения перед выходом к публике.

«Я ни в коем случае на этом не настаиваю, это мое личное глубокое убеждение, что, когда артист перестает волноваться перед выходом на сцену, он больше не артист. Мне так кажется. Потому что ты не можешь не волноваться, зная, что перед тобой целый зал, зная, что тебя ждут люди, зная, что они пришли сюда получить праздник, прекрасные эмоции, и ты, конечно, вот эту долю волнения должен испытывать, тогда ты живой, тогда ты настоящий», — убеждена Барановская.

Заслуженная артистка России Зара выиграла в номинации Fashion Этника за свой этнический альбом «Песни моего сердца», который она посвятила своим родителям и предкам. Певица захотела отразить это музыкальное направление и в своем образе, выбрав для мероприятия облегающее красное платье от Валентина Юдашкина и дополнив его этническими украшениями.

«Над этим альбомом трудилась команда из разных стран: из Израиля, Армении, Турции, Германии, Америки. И это еще раз доказывает, что у музыки нет границ. И музыка — это то, что мы чувствуем и слышим сердцем», — отметила артистка.

А Люся Чеботина, победившая в категории Fashion певица, отдала предпочтение брючному костюму с пайтетками.

«Я задаю пайеточный тренд, считаю, что это абсолютно может классно залететь и покорить сердца многих девчонок, особенно скоро Новый год, и надо понимать, что платья-платьями, а живем мы в России-матушке, где постоянные сугробы, холода, поэтому такой брючный костюм из пайеток. Почему бы и нет?» — объяснила свой выбор артистка.

Fashion певцом года стал Алексей Чумаков, а открытием года — Almal'. Иконой стиля была признана Ирина Понаровская.

«Конечно, запомнилась мне Ирина Понаровская. <…> У нее есть свой стиль, прическа. Тут вопрос не только в том, как человек одет, а как он подает свой образ. У нее образ, который сделан на все сто. У нее были черные любимые ее тона, был балахон, брюки, но это было настолько невероятно», — отметил стилист Омар Байрамов.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды собрались на гала-ужине «Виктория».