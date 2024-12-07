Почему при простуде закладывает уши: симптомы, причины и лечение

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Причины, которые к этому приводят, достаточно разнообразны. Они могут быть как безобидными, так и сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Заложенность уха при простуде не является заболеванием, однако встречается довольно часто. Этот симптом дает понять, что нужно начать лечение основного заболевания, пока на фоне не произошло осложнение.

Почему закладывает уши при простуде

Самыми распространенными причинами заложенных ушей при простуде могут быть:

Побочное действия противопростудных препаратов;

Аллергическая реакция на возбудителя простудной болезни;

Переохлаждение.

Все дело в том, что во время простуды евстахиевы трубы (канал, сообщающий полость среднего уха с носоглоткой — Прим. ред.) пережимает отекшая слизистая носоглотки, затрудняется дыхание через нос, повышается давление в среднем и внутреннем ухе.

На фоне этого барабанная перепонка прогибается наружу, траектория отражения звуковых волн нарушается. Отсюда и возникает ощущения заложенности уха во время болезни. Утром эта проблема может ощущаться особенно ярко, так как во время сна слизь скапливается в носоглотке.

Обычно заложенность в ушах проходит после окончания инкубационного периода вируса, вызвавшего простуду — в среднем это занимает от четырех до семи дней. При простуде не стоит заниматься самолечением, так как это может привести к серьезным осложнениям, в том числе в отношении ушей.

Что делать, если при простуде заложило уши

Обычно от неприятного ощущения можно избавиться просто и быстро: выпить воды или пожевать жвачку. Но есть и специальное упражнения, которое помогает увеличить давление в среднем ухе.

Сделайте глубокий вдох, зажмите нос и закройте рот, медленно выдохните. Если в ухе произойдет легкий хлопок, значит, барабанная перепонка вернулась в нормальное положение.

Если этого не произошло и чувство заложенности не ушло, стоит повторить упражнение еще раз. Однако если оно не поможет и в таком случае, лучше обратиться к врачу, так как, скорее всего, в ушах начался инфекционный процесс.

О каких болезнях может говорить заложенность в ушах

Воспалительные заболевания ушей тоже способны вызывать их заложенность. При этом также обычно появляются боли в области уха, снижение слуха, иногда выделение гноя из наружного слухового прохода, а также общие реакции организма на воспаление — повышение температуры тела и общая слабость. Эти симптомы говорят, что у вас отит или евстахиит.

При воспалительных заболеваниях носоглотки признаки примерно такие же, однако процесс обычно сопровождается неприятными симптомами: боль в горле, заложенность носа, насморк и высокая температура тела.

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