«Вера в добро»: Ольга Кабо объяснила феномен популярности сказок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Сказки возвращают взрослых в детство, наполняя их легкостью и добротой.

Ольга Кабо любит смотреть со своим 11-летним сыном сказки. В чем феномен популярности этого жанра, заслуженная артистка России объяснила в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами спектакля «Эти свободные бабочки».

За последний год в России особым спросом стали пользоваться сказки: например, «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, «Конек-горбунок», недавно вышедшая в прокат кинокартина «По щучьему велению». По мнению Ольги Кабо, этот бум можно объяснить надеждой и верой в светлое будущее, которое заложено в фольклорном жанре.

«Сказка — это чудесно! Это вера в добро! Сказка всегда рассказывает о том, что добро побеждает. Сейчас в жизни так необходимо, мне кажется, нашим детям верить в то, что все равно все будет хорошо. В принципе, как и взрослым», — уверена актриса.

Именно сказки, как считает заслуженная артистка России, возвращают взрослых в детство, наполняя их легкостью и добротой.

«Я очень люблю ходить с сыном, ему 11 лет, на сказки. Мы всегда получаем удовольствие вместе», — поделилась Ольга Кабо.

Ранее 5-tv.ru писал, что 55-летняя Ольга Кабо показала фигуру в обтягивающем костюме.