Слепой Венес и ветреная Муцениеце предстали в спектакле «Эти свободные бабочки»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Образ бабочки является сквозным в самой пьесе.

Премьера спектакля «Эти свободные бабочки» режиссера Ильи Бледного прошла в «Барвиха Luxury Village». Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Аристарх Венес, Ольга Кабо. Посмотреть постановку пришли такие звездные гости как солистки группы «Тутси», актриса Алика Смехова, певец и продюсер Илья Гуров, писатель Остап Стужев и другие.

По сюжету Дональд Бейкер (Аристарх Венес) слеп с самого рождения. Физический изъян не мешает ему заниматься творчеством — парень пишет песни и мечтает стать музыкантом. Однако вследствие недуга герой находится под гиперопекой своей матери миссис Бейкер (Ольга Кабо). Устав от чрезмерной заботы родительницы, он рвется к новой жизни, где есть свобода и самостоятельность. И вот Дональд встречает взбалмошную, неусидчивую, амбициозную и легкую на подъем Джил Тэннер (Агата Муцениеце), которая мечтает стать великой актрисой и тоже прячется. Только не от матери, а от себя.

«Сложность пьесы в том, что так хорошо драматург ее прописал, что там везде всеми ремарками указано, что делать. То есть идет налево, с правой двери открывает, проходит, переживает — все написано по идее. Артист может прочитать и спросить: „Зачем тут нужен режиссер?“. Тем не менее, мы попробовали сделать совсем другой разбор, разбор внутренних взаимоотношений, как люди себя чувствуют сейчас. Понятно, что пьеса написана давно, но звучание современное. Именно потому как сейчас люди относятся друг к другу. Все равно эта пьеса про любовь, а любовь вечна», — эксклюзивно отметил режиссер спектакля Илья Бледный в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Как подчеркивает заслуженная артистка России Ольга Кабо, ее героиня всячески пытается защитить своего сына, который появляется на свет с серьезным недугом, однако он оказывается сильнее, чем миссис Бейкер могла себе предположить.

«Мальчик очень сильный, какой-то харизматичный, очень высокая личность. Поэтому он принимает эту жизнь такой, какая она есть, ни в коем случае не чувствует себя ущербным, у него нет комплекса неполноценности. И он хочет идти вперед. И за это я очень люблю своего, так скажем, сценического сына. Я считаю, что это такая правильная мотивационная пьеса о том, что все равно нужно оставаться человеком, любить жизнь, хотеть быть влюбленным, хотеть, чтобы тебя любили, и идти вперед, что бы не происходило», — уверена актриса.

Любопытно, что изъян Дональда изначально даже не замечает сама Джил. По словам Аристарха Венеса, несмотря на физическую слепоту его героя, духовно он является зрячим и для других может служить тем самым маяком, освещающим путь.

«Джил его утверждает в том, что надо говорить миру «да», и что этот мир еще не потерян, и что опять же отсутствие зрения как страшного недуга — это не приговор. Опять же в спектакле звучит одна очень точная, на мой взгляд, характеризующая не только героя, но и в целом людей, сентенция: «Самый слепой — это тот, кто не хочет видеть», — считает актер.

Агата Муцениеце сравнила свою героиню с ветром, который окутывает без правил и вразброс, и в этом сумасшествии проявляется харизма Джил. Самое ценное для нее — это свобода. Тем не менее, девушка не поверхностна, какой может показаться на первый взгляд.

«Она боится быть раненной. Она боится, что ей разобьют сердце, и она нашла некую такую форму, оболочку, прикрытие, маску, которая в этом мире собственно работает, и вот она ее использует. Но естественно она очень ранимый, честный, глубокий человек на самом деле», — уверена Агата Муцениеце.

«В этой пьесе существует два мира: мир фантазии и мир реальности. И он настолько сильно переплетается, что в какой-то момент герои уже перестают понимать, где они фантазируют, а где происходит что-то настоящее. И от этого магия возникает, и уже когда наступает конец спектакля, мы понимаем, что вот оно чудо и случилось», — заключил Илья Бледный.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Прилучного и Муцениеце пришли поддержать звездную маму.