Боли, прожигающие тело и душу: от чего умер блогер Дядя Слава

Фото: Instagram* / slavaded476

Читайте нас в: Дзен Новости

Станислав Андреев ушел из жизни в возрасте 56 лет. Реально ли было его спасти?

Стала известна причина смерти популярного российского блогера Дяди Славы, который скончался 22 октября. О трагическом известии в Telegram-канале своего отца сообщил сын Станислава Андреева.

От чего умер Дядя Слава

Популярный блогер и патриот России Дядя Слава скончался в ночь в одной из больниц, где провел последнее время в борьбе с недугом. Известно, что мужчина страдал от онкологии, которая сопровождалась сильными болями.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря „не беспокойся“, улыбался, интересовался, как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил», — написал сын Станислава Андреева.

В последнем медицинском учреждении врачам удалось купировать острые боли, от которых страдал блогер.

«Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу. Улыбка эта, конечно, необычная совсем. Я раньше думал, что так только в кино бывает, чтобы человек умирал с улыбкой на лице», — поделился сын блогера.

Причиной смерти Дяди Славы стал рак желудка. При этом блогер уже переживал три клинические смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер экс-замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов на 77-м году жизни

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.