Русская крестьянка, родившая 69 детей: абсолютный рекорд или ошибка истории

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Валентина Васильева, проживающая в XVIII веке, рожала 27 раз.

В Книге рекордов Гиннеса свое законное место занимает русская женщина, которая подарила своему мужу 69 детей. Кем была Валентина Васильева и как ее материнский подвиг привлек внимание всего мира — в материале 5-tv.ru.

Многодетный папа

До последнего времени в СМИ и многочисленных справочниках весь смысловой упор делался на супруге Васильевой Федоре, который считался одним из самых многодетных отцов в истории: в двух законных браках у него было 87 детей. А женщина, родившая 69 мальчиков и девочек, считалась безымянной. Только недавно стало известно имя матери-героини — Валентина, правда, и этот факт некоторые историки ставят под сомнение. впрочем, это не помешало составителя Книги рекордов Гиннесса жать русской крестьянке громкое звание самой многодетной в мире.

Мировая слава

Супруги Васильевы жили в XVIII веке, их дом находился в одном из сел современной Ивановской области. За сорок лет брака Валентина родила мужу 69 детей, при этом рожала женщина 27 раз: 16 малышей были двойняшками, семь — тройняшками, а в четырех родах появились четверняшки.

Кстати, известность семья приобрела после того, как в Российской империи побывал купец из Англии, и рассказал о необычном знакомстве британским СМИ. Позже о супругах заговорили и на Родине. Например, русский историк Иван Болтин упоминал о Васильевых в втором томе книги «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка».

О дальнейшей судьбе Валентины Васильевой есть две версии. Согласно первой, она умерла в 40 лет, после чего ее супруг женился второй раз и завел еще 18 детей. Вторая версия говорит о том, что крестьянка дожила до 76 лет, что в те времена считалось глубокой старостью. Однако ушла от мужа она гораздо раньше, и причиной разрыва был как раз тот факт, что женщина утратила способности к деторождению.

Правда или миф?

Стоит отметить, что реалистичность этой истории оспаривается некоторыми экспертами до сих пор. Например, иностранные репродуктологи уверят, что непрерывно рожать на протяжении такого количества времени фактически невозможно — женский организм просто не перенесет напряжение. Кроме того, единственным задокументированным свидетельством многодетности Валентины являются монастырские записи.

Так или иначе, имя Васильевой остается первой в списке рекордсменок, так как достоверных опровержений специалисты пока не предоставили.

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