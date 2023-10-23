Фото: Reuters / STRINGER

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Поможет ли киевскому режиму мобилизация граждан Незалежной?

Дефицит украинских боевиков испытывают в ВСУ, заявил командир роты Владислав Шевчук. Он выступил за ужесточение условий мобилизации в Незалежной.

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводит Telegram-канал «Политика страны» слова Шевчука.

Каждый украинский гражданин и гражданка обязаны служить, подчеркнул командир. По его словам, мобилизация должна стать более массовой и жестокой, а уклонистов и вовсе Киев не намерен защищать.

«Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей, которые выполняют боевую задачу», — добавил Шевчук.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ теряют боевиков и оружие, пока Запад теряет интерес к Украине.