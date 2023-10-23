В МИД России отреагировали на заявления НАТО о конфликте в Арктике

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Почему блок распереживался из-за угрозы военных действий с Москвой?

Заявление представителя Североатлантического альянса о необходимости подготовки блока к конфликту с Россией в Арктике является ни что иным, как попыткой обосновать свое присутствие там. Такое заявление сделал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов.

«Заявление, я считаю, <…> является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Корчунова, заявление блока не базируется на основе серьезного фундаментального анализа позиции Москвы в Арктике.

Прежде в НАТО заявили, что отношения между Россией и Китаем, которые в последнее время только укрепляются, повышают риск столкновения с блоком в Арктике, поэтому якобы необходимо быть готовым к конфликту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО увидели угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая.