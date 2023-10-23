Умер экс-замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов на 77-м году жизни
Фото: Яцина Владимир / ТАСС
Соболезнования родным и близким выражают в Клубе военачальников.
В возрасте 76 лет умер бывший статс-секретарь — первый заместитель главы Минобороны России генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Уточняется, что скончался Пузанов в Москве 22 октября.
«Игорь Евгеньевич скончался вчера после продолжительной болезни», — приводит «Интерфакс» слова Дерябина.
Он выразил соболезнования родным и близким Пузанова от клуба.
Игорь Евгеньевич Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Должность первого замглавы Минобороны РФ он занял в марте 2001-го, а в начале 2004 года этот пост был упразднен. В 2005-м Пузанова назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. В декабре того же года ему присвоили звание генерала армии.
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