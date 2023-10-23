«Аэрофлот» отменил бронирование дешевых билетов: клиенты не поняли

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему так произошло и сохранятся ли новые правила?

Возмущенные клиенты «Аэрофлота» намерены судиться с авиакомпанией. Они купили билеты в Таиланд по очень привлекательным тарифам. Но радость была недолгой — через несколько дней выяснилось, что никто на Пхукет не летит. Перевозчик аннулировал билеты, сославшись на техническую ошибку. Теперь несостоявшимся пассажирам обещают вернуть деньги. Плюс 5000 бонусов в качестве извинений.

Однако людей, у которых сорвался отдых, такое решение проблемы не устраивает.

«Мы выбрали для себя удобные даты и купили билеты, каждый по 22 тысячи. Это было 19 октября, вчера, 21 октября, нам

на почту пришло уведомление, что „Аэрофлот“ аннулирует наши билеты, ссылаясь на какую-то техническую причину, и в общем-то мы не летим.

Но я считаю, что „Аэрофлот“ не мог аннулировать билеты в одностороннем порядке, и мы сейчас составляем претензию и будем отстаивать свои права. Потому что считаем, что договор должен быть исполнен», — отметила одна из пострадавших.

С ней и другими потерпевшими согласились юристы. Говорят, покупка на сайте перевозчика — публичная оферта. Оформляя билеты, стороны соглашаются с условиями договора. А значит, услуги должны быть оказаны.