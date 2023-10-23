Не грусти: 12 простых способов мгновенно изменить плохое настроение с утра

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Так бывает, что встаешь «не с той ноги», а дел превеликое множество. Как не дать себе хандрить? Есть действенные лайфхаки!

Проснулись в дурном состоянии духа? Не позволяйте ему испортить весь ваш день! Эти быстрые и легкие «ускорители» настроения значительно улучшат ваше утро.

Обманите себя

Заставьте себя улыбнуться, даже через силу. То же самое касается смеха, поэтому посмотрите короткое видео юморных обзоров продуктов, вашего любимого комика или выходок вашего домашнего питомца или малыша. Они гарантированно заставят вас смеяться, и ваше настроение изменится.

Попробуйте цветовую терапию

Красный цвет может помочь вам почувствовать себя более уверенно и изгнать плохое настроение. Эксперты по цветотерапии говорят, что ношение или даже просто лицезрение красного, а также свежего зеленого цвета очень помогут. Хотите ощущение умиротворения? Тогда вам понадобятся оттенки синего.

Настройтесь на мелодию

Музыка — еще один «целитель» настроения, поэтому создайте оптимистичный плейлист ваших фаворитов, чтобы быстро поднять себе настроение. Прослушивание любимой музыки может уменьшить боль и беспокойство. Это работает!

Блиц-массаж

Массаж всего тела от профессионала идеально подходит для снятия стресса. Но когда вам нужен быстрый эффект, попробуйте этот удобный трюк: помассируйте свои ладони. Надавите пальцем на основание большого пальца на ладони противоположной руки и массируйте круговыми движениями эту область, перемещаясь к середине ладони.

Объятия

Обнимая любимых людей или животных, вы можете мгновенно поднять настроение с помощью «счастливых гормонов», серотонина и окситоцина.

Быстрый завтрак

Получите серотонин и родственную аминокислоту, триптофан, из пищи. Позавтракайте яйцами, индейкой, курицей или сыром. Добавьте в завтрак орехи, бананы, ананасы или сливы, чтобы взбодриться и зарядиться хорошим настроением.

Прогулка

Выйдите пешком из паршивого настроения. Быстрая прогулка — всего 5-10 минут — дает вам три плюса в одном: свежий воздух, солнечный свет и движение. И это не говоря уже о массе пользы для здоровья. Физическая нагрузка обеспечивает приток эндорфинов, солнце поставляет витамин D, а свежий воздух дает кислород и стимулирует вас глубоко дышать.

Просто посмотрите старые фотографии

Уличные прогулки полезны, но вы можете также прогуляться и по вашей памяти! Просмотр фотографий ваших друзей, семьи и путешествий может повысить настроение гораздо быстрее, чем прослушивание музыки, бокал вина или даже шоколад, напоминает портал flytothesky.

Доброе дело

Поднимитесь, подбадривая кого-то другого. Вспомогательный эффект реален! Постучите к соседям, угостите их кофе, кексами и просто улыбнитесь. Это тоже работает!

Медитация

Потратив на успокоение мыслей несколько минут, вы можете поднять себе настроение. Включение осознанности может «перезагрузить» мозг и улучшить ваше самочувствие. Какое-то время в состоянии медитации помогает отвлечь вас от всего сущего. Смотрите на мир шире.

Цветы

Купите простой букетик, чтоб поставить на столе возле кровати, или просто обратите внимание на цветы за окном или по пути вашего маршрута на работу. Эта простая природная красота может уменьшить тревожность и беспокойство и даже повысить производительность и креативность.

Настройтесь на победу

Дайте себе установку на самый небольшой выигрыш, чтобы противостоять серости и рутине. Сыграйте с утра простенькую мелодию на пианино, разложите пасьянс на компьютере или сделайте еще что-то… что-то очень несложное, просто для удовлетворения и с осознанием того, что вы очень многое можете.

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