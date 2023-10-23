Пожар в жилом доме Петербурга унес жизни двух человек
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Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Предварительно, мужчина и женщина отравились продуктами горения.
В Петербурге выясняют причины смертельного пожара в жилом доме. Возгорание произошло на втором этаже в трехкомнатной квартире. Как рассказали соседи, в ней проживала пенсионерка с 40-летним сыном. Спасти их не удалось.
По предварительной информации, мужчина и женщина отравились продуктами горения. К этой минуте пожар полностью потушен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей сгорели заживо в полыхавшем доме в Благовещенске.