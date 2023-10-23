Кабмин выделит более 800 миллионов рублей на реконструкцию детских театров

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Ремонт зданий культурных учреждений позволит увеличить туристическую привлекательность регионов.

Правительство РФ планирует выделить более 800 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт зданий театров юного зрителя и театров кукол. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, дополнительные средства поступят в несколько регионов в 2023 и 2024 годах. Всего выделено на эти цели 836,5 миллиона рублей.

Отмечается, что ремонт зданий театров позволит увеличить туристическую привлекательность регионов.

Всего на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей, в 2024 году — почти два миллиарда рублей.