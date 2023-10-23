Звук соседской дрели: в России определят единое время запрета на шум дома

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Законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение.

Полмиллиона рублей придется заплатить любителям пошуметь в жилых домах. Такие штрафы для юридических лиц прописаны в законопроекте о тишине. Как выяснили «Известия», документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Для рядовых граждан суммы будут скромнее. А вот правила будут едиными для всех. По всей стране. Беспокоить громкими звуками соседей нельзя с 23:00 до семи утра. Делать шумный ремонт можно только в будни — с девяти утра до семи вечера.

При этом с перерывом с 13:00 до 15:00.

Сейчас регионы сами определяют часы тишины. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до семи, в Петербурге — с 21:00 и до восьми часов утра в будни, и до полудня — в выходные.