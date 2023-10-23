На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa
В регионе работала воздушная тревога.
Взрывы произошли в Одессе, сообщило украинское издание «Думская».
В регионе работала воздушная тревога. По состоянию на 02:25, согласно информации официального украинского ресурса для оповещения населения, воздушная тревога работает в Кировоградской и Днепропетровской областях страны.
До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино.