Затрагивает всех: какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky

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Буллинг является актуальной проблемой в образовательных учреждениях. Но как бороться с детской агрессией?

Травля в школе — нередкое явление. Но какие дети часто становятся обидчиками и жертвами? Об этом рассказала детский и подростковый психотерапевт Ольга Бочкова.

Специалист дала краткую характеристику зачинщикам — пользуются авторитетом в классе, считают себя правыми во всем, могут даже подчинять себе детей. При этом бывает и такое, что обидчиками становятся из-за того, что сами в прошлом подвергались травле. И такое агрессивное поведение является для них способом защиты.

А вот жертвами таких обидчиков часто являются дети с низкой самооценкой. В целом, отметила Бочкова, под давление попадают и самые обычные дети, «оказавшиеся не в то время и не в том месте».

«Есть исследования, которые показывают, что среди пострадавших от буллинга бывают тревожные, зависимые дети, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и острую неудовлетворенность собой. Случаются и обратные ситуации: жертвами травли оказываются дети с высоким уровнем конфликтности, который провоцирует травлю», — сказала психотерапевт в беседе с изданием Газета.ру.

Так или иначе, последствия буллинга сказываются на всех его участниках. Как отметила Ирина Бобровская — начальник отдела сопровождения образовательных программ Федерального центра «Профилактика» Института воспитания — страдает и жертва, и зачинщик, и свидетели происходящего.

«Буллинг несет опасность для всей группы в целом — при ситуации насилия ни на что другое сил у класса уже не остается — ни на здоровое общение, ни на учебу», — указала специалист.

Бобровская добавила, что часто дети даже не осознают, насколько их действия ранят других. Поэтому ситуацию можно попробовать разобрать на литературных примерах. Например, на сказке «Гадкий утенок».

«Дети сами должны сформулировать моральный кодекс класса, в котором всем будет хорошо, и проголосовать за новые правила всем коллективом. Можно договориться о штрафах для тех, кто их нарушает», — посоветовала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для борьбы с травлей разработан четкий алгоритм действий для учителей и директоров учебных заведений. Педагогов научат выявлять случаи издевательства над детьми и противостоять агрессии.