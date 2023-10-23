«Все мы, бабы, стервы»: что такое внутренняя мизогиния и можно ли ее искоренить

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Гештальт-терапевт и социальный психолог попытались разобраться, откуда у этого женского проклятия растут ноги и почему в XXI веке проблема все еще актуальна.

«Все мы, бабы, стервы» — известная песня Ирины Аллегровой. Но правдивы ли эти строчки? Есть такое понятие — мизогиния. Это ненависть к женщинам. Она проявляется по-разному, начиная с отношения к представительницам слабого пола как к людям второго сорта, с легким пренебрежением, до откровенного насилия. Впрочем, само понятие «слабый пол» вызывает немало споров и вопросов к его автору. В общем, необязательно носить на себе табличку с призывом жечь ведьм на костре. Если вы посмеялись над анекдотом про глупенькую блондинку, сами пошутили про обезьяну с гранатой, проявили так называемый доброжелательный сексизм (например, тебе можно капризничать, ты же девочка), то считайте, что стали в какой-то степени соучастником.

Еще интереснее существование внутренней мизогинии, ее по-другому называют усвоенной, — неприятие женщин самими женщинами. Это когда дамы, грубо говоря, не испытывают друг к другу никакого чувства солидарности. Когда бездетные смеются над «безумными мамашами», «яжмамами», домохозяйки обесценивают достижения представительниц своего пола в карьере (ну понятно, как она получила повышение), худые критикуют полных и наоборот, а «синие чулки» считают нерукопожатными развратницами «роковух» — примеров масса. Понятия «синий чулок» и «роковуха» тоже рождены в ненависти.

Есть еще и аутомизогинное поведение. Это когда женщина полностью принимает определение «слабый пол», отказывается брать в руки молоток, носит рюши и то и дело кокетливо вставляет в диалог: «Я же девочка». По мнению Марии Ермолаевой, гештальт-терапевта и семейного психолога, такие дамы искренне считают, что женщины-руководители проигрывают мужчинам из-за своей эмоциональности, они не должны работать, главные и святые их задачи — рожать, стирать, подавать ужин супругу, ласково просить «денежки», быть музой и так далее. И все это издержки патриархальной структуры общества.

«Мы с самого детства слышим от мужчин, что в точных науках мужчины сильнее, что в правительстве, и мы это сами видим, очень мало женщин. Таким образом, мы пропитываемся вот этими всеми установками. Второй момент — когда вы живете в обществе, где есть многоженство. И установки вы тогда получаете от своей мамы, потому что она считает каждую женщину конкуренткой. Эта конкуренция для вас является естественной, в каждой женщине вы не видите подругу, вы видите в ней соперницу. В обществе очень сложно проработать данный вопрос, потому что он сугубо индивидуальный», — полагает эксперт.

Современные женщины так или иначе стремятся за пределы кухни или хотя бы мечтают о большем. И если вы чувствуете, что «пропитались» мизогинией в своей среде и страдаете от этого, у Марии Ермолаевой есть пара советов. Проработать собственные установки, которые спорят с действительностью, можно и самостоятельно. Попробуйте сформулировать их и записать на бумаге, а затем переведите в противоположность. Например, вы не верите, что женщины хороши в бизнесе: найдите в сети историю Рейнер Дэвис из Уэльса, которая из матери-одиночки и уборщицы превратилась во владелицу многомиллионного бизнеса.

«Также есть терапевтический метод, он более сложный, но очень действенный: вы приносите терапевту свою установку про женщин, и терапевт помогает это все пройти, проработать», — добавляет Ермолаева.

www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Как отмечает социальный психолог Александр Шахов, эволюционная психология обвинила бы в нынешнем положении женщин историю и обстоятельства. Мир далекого прошлого был более приспособлен для мужчин. Для выживания требовались мужские руки, мужская ловкость, даже особенности мужского восприятия, перцепции (например, умение на глаз определить расстояние). Как говорит эксперт, Homo sapiens мужского пола специализировались на охоте, так как были сильнее физически, кормили племя, а потому и ценились выше. Поэтому с самого начала формирования общества складывались патриархальные тенденции.

Сегодня, когда женщине, казалось бы, дали право и голосовать, и учиться, и работать, и не выходить замуж, и не рожать детей, если не хочется, культурные факторы остаются устаревшими. Более того, в некоторых странах заветы предков, согласно которым женщина должна знать свое место, все еще чтятся со священным трепетом.

«Вот такое отношение к женщинам оно в целом сохраняется. Ситуация улучшается, но она требует еще много-много работы в перестроении как индивидуального, так и социального сознания. Удивительное явление — это внутренняя мизогиния, то есть ненавистническое отношение женщин к женщинам же. Откуда это?.. Одна из причин заключается в том, что в детстве таким девочкам очень категорично, очень жестко прививались нормы поведения для девочки: настоящая девочка должна себя вести вот так, не должна себя вести вот так», — объясняет Шахов.

Многие слышали предостережения от своих или чужих мам, что нельзя сексуально одеваться — это провоцирует мужчин и портит репутацию, опасно кокетничать — могут изнасиловать, сама будешь виновата, стыдно оставаться бездетной в 30 лет — найди хоть какого-то мужчину, часики-то тикают… И те, кто хорошо усвоил уроки, просто не могут понять женщин, пренебрегающих правилами поведения девочек. И когда одна дама критикует другую, ту, что ведет себя «неправильно», она как бы дистанцируется и убеждает себя: «Я не такая». Ею движет внутренний диалог: «Мама, я это осуждаю, я хорошая, похвали меня». И сюда же можно добавить конкуренцию за мужчин.



www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Отчасти поэтому сотрудницы в мужских коллективах тоже смеются над шуточками про обезьян с гранатой. Юмор — понятие сложное, хорошая шутка может быть и очень дерзкой, но только часть женщин поддержит ее исключительно за качество. Многие улыбаются из солидарности, стараются не портить атмосферу, подыгрывать. И даже если им неприятно, они будут делать вид, что ничего не замечают. Александр Шахов считает, что женщинам более свойственен в этом плане конформизм. Они предпочитают оставаться леди и не конфликтовать, в то время как мужчина может и в драку полезть за шутку о размере его достоинства.

«Я считаю, что неправильно говорить, что мужчины равны женщинам. Они имеют равные права, они должны иметь абсолютно равные возможности, но то, что они одинаковы — это неправильно. Мы видим, что мужчины и женщина отличаются друг от друга и физически, и психологически, и по ценностям… Самая, на мой взгляд, ужасная вещь в мизогинии — это попытка объективизировать женщин, убрать из них личность. Это не гендерное явление, это в принципе отношение и система ценностей человека», — продолжает эксперт.

Приходилось ли вам читать комментарии под новостью об изнасиловании, в которых осуждают жертву? Она была пьяна, откровенно одета, приняла предложение подвезти до дома, а потом обманута и изнасилована — сама виновата! Незачем было вести себя так легкомысленно! И женщины наравне с мужчинами набрасываются на нечастную, которая «напросилась». Мизогиния, в том числе, порождает нейтральное отношение к насилию, и оно не останавливается, а продолжает процветать.

Звучит это все ужасно, а ведь роли были распределены еще в детстве. Например, что хорошие девочки выглядят скромно, лишнего не болтают, в сомнительных компаниях не оказываются. А вот девочки, которые делали наоборот — непременно попадут в беду.

«Нам нужно обязательно выработать в себе абсолютно нетерпимое отношение к любого рода агрессии, вербальной и невербальной, к любому человеку. Вне зависимости от гендерной принадлежности, половой принадлежности, нации, расы, политических взглядов, религиозных. Любой вид агрессии, любое нарушение прав личности является абсолютно недопустимым, и мы должны выработать в себе очень резкое, категоричное негодование по отношению к этим фактам», — заявляет Александр Шахов.

www.globallookpress.com / CHROMORANGE / A. Shalamov; 5-tv.ru

Как изменить ситуацию? Возможно ли? Александр Шахов призывает женщин начинать с себя. Не стоит смеяться над оскорбившей вас шуткой, лишь бы не портить всем настроение. Не нужно и устраивать скандал, обзывая обидчика. Может быть, человек и не хотел причинить вам боль, а просто был неосторожен. Но оставлять без внимания проявления мизогинии психолог не рекомендует.

«Предположим, начальник в вашем присутствии рассказал скабрезный анекдот или заявил, мол, ну понятно, это же женщина. Не пропускайте это, не оставляйте это. Спросите: „Что вы имеете в виду? Женщины глупее, чем мужчины?“ Люди будут задумываться, а имеют ли они право, основательно ли так высказываться о женщинах. Ну это, конечно стоит делать и среди своего круга, женского. Женщины бывают очень и очень жестокими по отношению друг к другу», — сказал Шахов.

Есть мнение, что в женских тюрьмах психологическая атмосфера куда более тяжелая, чем в мужских. И что это как раз то место, где внутренняя мизогиния расцветает во всей красе. А у мужчин, говорят, ярче выражены проявления солидарности. Если он правдив — может быть, женщинам пора задуматься об этом?

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