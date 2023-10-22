Четыре простых правила: эти пищевые привычки помогут сохранить фигуру после 40 лет

Врач Волкова посоветовала есть белок и овощи, чтобы сохранить фигуру и здоровье

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Читайте нас в: Дзен Новости

Наше тело — наш храм. Не зря об этом говорят. Мы должны заботиться о нем, чтобы быть здоровыми и хорошо выглядеть.

От нашего питания зависит очень многое: самочувствие, состояние кожи, волос и здоровья в целом. Пищевое поведение определяет количество энергии, дефициты, работу ЖКТ и гормональной системы. Насколько человек заботится о себе — особенно видно в зрелом возрасте. Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала четыре основных правила, которые помогут сохранить фигуру и здоровье после 40 лет.

Нельзя забывать про белок

«Обрывки белковых цепей — аминокислоты, идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи», — цитирует врача издание «Доктор Питер».

Белок может насытить человека надолго. К тому же это «хорошие» калории, которые принесут пользу организму, а не отложатся на животе и других местах.

Жиры тоже играют важную роль

Жиры — не враг организма, не стоит их исключать из рациона. Они помогают оставаться нам здоровыми и энергичными. Конечно, их нужно потреблять в разумном количестве. А акцент стоит делать на продуктах, богатых полиненасыщенными жирными кислотами — оливковое масло, рыба, орехи.

Овощи нужно есть каждый день

Желательно, чтобы половина порции состояла именно из овощей. Это может быть морковь, капуста, перец, томаты, огурцы, баклажаны и так далее. Овощи — не только источник клетчатки. Как рассказывает врач, у них есть малоизвестная «особая функция» — они поддерживают нормальную микрофлору кишечника, а это отсутствие проблем с ЖКТ, хороший метаболизм.

Если вы страдаете вздутием, то специалист советует заменить сырые овощи вареными или тушеными.

«Живая» вода

Речь идет о продуктах, в которых содержится максимальная концентрация полезных веществ — витаминов и минералов.



«После 40 лет нужен йод — он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также витамин В6, который вообще принято считать „витамином счастья“», — говорит Волкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие диеты полезны, а какие — вредны.