31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
Актеры из сериала «Элен и ребята» сильно изменились за прошедшие 20 лет
Фото: Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.
Вышедший в 92-м на экраны сериал о подростках сразу обрел популярность во всем мире. И дал известность исполнителям главных героев проекта. Как сложилась их судьба?
В 90-е огромной популярностью пользовался сериал о жизни французских студентов под названием «Элен и ребята». Картина закручена вокруг молодых ребят, которые мечтали вовсе не о научной деятельности, а о создании собственной музыкальной группы. Все свободное от учебы время они проводили в гараже за репетициями. Редакция 5-tv.ru решила вспомнить, чем сейчас занимаются актеры, и как сложилась их жизнь.
Элен Ролле
В отличие от своей экранной героини личная жизнь Элен Ролле сложилась не столь удачно. Актриса закрутила роман со своим коллегой по съемочной площадке Патриком Пьюдеба. Однако пара распалась спустя какое-то время. Так и не выйдя замуж, Ролле в 2013 году усыновила двух детей из Эфиопии. Сейчас она активно занимается музыкой.
Патрик Пьюдеб
Патрик Пьюдеб, воплотивший на экране роль Николя Вернье, продолжил актерскую карьеру. Мужчина редко появляется на телеэкранах, да и главных ролей у него почти нет. Зато он частый гость различных телешоу и рекламных кампаний.
Актер был женат лишь единожды на актрисе Дельфине Шанеак. Однако от этого брака у него остались только негативные воспоминания.
Кати Андрие
Кати Андрие покинула сериал задолго до его окончания. Причиной стало желание знаменитости заняться модельным бизнесом. Однако актерскую карьеру она не забросила и появилась еще в нескольких проектах. Благодаря сериалу Андрие встретила своего первого мужа — Давива Пру. В браке у них родились двое детей. Однако союз распался спустя десять лет. Сейчас женщина счастлива во втором браке с адвокатом из Парижа.
Давид Пру
Давид Пру попал в сериал благодаря своей внешности. В шоу ему досталась роль парня по имени Этьен, который играл на бас-гитаре. К сожалению, его участие в проекте было недолгим. В 1992 году актер покинул шоу.
Как мы уже отмечали, во время съемок Пру успел завести роман с Андрие, который затем перерос в брак, но продлился лишь десять лет. После сериала мужчина увлекся фотографией и рисованием, значительно преуспев в этом деле.
Филипп Вассер
Филипп Вассер попал в шоу совершенно случайно. Парень работал со светом на съемочной площадке. В какой-то момент он попался на глаза режиссеру, и тот утвердил молодого человека на одну из главных ролей. У актера за плечами участие в нескольких проектах и неудачный брак. Сейчас Вассер увлекается живописью и дизайном.
Лора Гибер
Лора Гибер — еще один далекий от актерской профессии человек, оказавшийся в сериале. Девушка работала декоратором на различных съемочных площадках. Однако в какой-то момент ей предложили роль Бенедикт. Девушка снялась не только в «Элен и ребятах», но и нескольких спин-оффах. Сейчас Гибер живет в счастливом браке с мужем и воспитывает двоих детей.
Себастьен Рош
Ему досталась роль харизматичного Кристиана Рокье — ударника в музыкальной группе ребят. Актер увлекается музыкой и в реальности. В 1992 году выпустил дебютную пластинку, которая оказалась весьма успешной. Окрыленный этим, в 1993-м Рош принял решение покинуть проект. Однако особой популярности на музыкальном поприще он не сыскал. Артист также успел побыть ведущим утреннего шоу, но в итоге вернулся к актерскому делу и снялся в продолжении «Элен и ребят» — сериале «Тайны любви».
Рошель Редфилд
Рошель Редфилд в отличие от большинства коллег по «Элен и ребятам» прочно связала свою жизнь с актерской деятельностью. Артистка успела сняться во множестве самых разных проектов. Сейчас она замужем и воспитывает четверых детей. Появилось у Редфилд и хобби. Женщина стала довольно успешным художником.
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