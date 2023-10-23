31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас

Актеры из сериала «Элен и ребята» сильно изменились за прошедшие 20 лет

Фото: Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.

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Вышедший в 92-м на экраны сериал о подростках сразу обрел популярность во всем мире. И дал известность исполнителям главных героев проекта. Как сложилась их судьба?

В 90-е огромной популярностью пользовался сериал о жизни французских студентов под названием «Элен и ребята». Картина закручена вокруг молодых ребят, которые мечтали вовсе не о научной деятельности, а о создании собственной музыкальной группы. Все свободное от учебы время они проводили в гараже за репетициями. Редакция 5-tv.ru решила вспомнить, чем сейчас занимаются актеры, и как сложилась их жизнь.

Элен Ролле

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.; www.globallookpress.com / Panoramic

В отличие от своей экранной героини личная жизнь Элен Ролле сложилась не столь удачно. Актриса закрутила роман со своим коллегой по съемочной площадке Патриком Пьюдеба. Однако пара распалась спустя какое-то время. Так и не выйдя замуж, Ролле в 2013 году усыновила двух детей из Эфиопии. Сейчас она активно занимается музыкой.

Патрик Пьюдеб

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.; www.globallookpress.com / Norbert Scanella via www.imago-i

Патрик Пьюдеб, воплотивший на экране роль Николя Вернье, продолжил актерскую карьеру. Мужчина редко появляется на телеэкранах, да и главных ролей у него почти нет. Зато он частый гость различных телешоу и рекламных кампаний.

Актер был женат лишь единожды на актрисе Дельфине Шанеак. Однако от этого брака у него остались только негативные воспоминания.

Кати Андрие

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г. ; Instagram* / cathy.a.l

Кати Андрие покинула сериал задолго до его окончания. Причиной стало желание знаменитости заняться модельным бизнесом. Однако актерскую карьеру она не забросила и появилась еще в нескольких проектах. Благодаря сериалу Андрие встретила своего первого мужа — Давива Пру. В браке у них родились двое детей. Однако союз распался спустя десять лет. Сейчас женщина счастлива во втором браке с адвокатом из Парижа.

Давид Пру

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г. ; Instagram* / davidproux

Давид Пру попал в сериал благодаря своей внешности. В шоу ему досталась роль парня по имени Этьен, который играл на бас-гитаре. К сожалению, его участие в проекте было недолгим. В 1992 году актер покинул шоу.

Как мы уже отмечали, во время съемок Пру успел завести роман с Андрие, который затем перерос в брак, но продлился лишь десять лет. После сериала мужчина увлекся фотографией и рисованием, значительно преуспев в этом деле.

Филипп Вассер

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г. ; Instagram* / philippe_.vasseur

Филипп Вассер попал в шоу совершенно случайно. Парень работал со светом на съемочной площадке. В какой-то момент он попался на глаза режиссеру, и тот утвердил молодого человека на одну из главных ролей. У актера за плечами участие в нескольких проектах и неудачный брак. Сейчас Вассер увлекается живописью и дизайном.

Лора Гибер

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.; www.globallookpress.com / Panoramic

Лора Гибер — еще один далекий от актерской профессии человек, оказавшийся в сериале. Девушка работала декоратором на различных съемочных площадках. Однако в какой-то момент ей предложили роль Бенедикт. Девушка снялась не только в «Элен и ребятах», но и нескольких спин-оффах. Сейчас Гибер живет в счастливом браке с мужем и воспитывает двоих детей.

Себастьен Рош

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.; www.globallookpress.com / Panoramic

Ему досталась роль харизматичного Кристиана Рокье — ударника в музыкальной группе ребят. Актер увлекается музыкой и в реальности. В 1992 году выпустил дебютную пластинку, которая оказалась весьма успешной. Окрыленный этим, в 1993-м Рош принял решение покинуть проект. Однако особой популярности на музыкальном поприще он не сыскал. Артист также успел побыть ведущим утреннего шоу, но в итоге вернулся к актерскому делу и снялся в продолжении «Элен и ребят» — сериале «Тайны любви».

Рошель Редфилд

Кадр из сериала «Элен и ребята», 1992 г.; Instagram* / rochelleredfield

Рошель Редфилд в отличие от большинства коллег по «Элен и ребятам» прочно связала свою жизнь с актерской деятельностью. Артистка успела сняться во множестве самых разных проектов. Сейчас она замужем и воспитывает четверых детей. Появилось у Редфилд и хобби. Женщина стала довольно успешным художником.

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