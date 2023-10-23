«Порыв во мне сильный»: как материнство помогло образумиться солистке «Фабрики» Девятовой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что теперь не позволяет себе поспешных решений. Но так было не всегда.

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова начала жить отдельно от родителей с 13 лет, уехав учиться в колледж в другой город. Поэтому быстро стала самостоятельной. Однако призналась, что в тех или иных ситуациях решения иногда принимала поспешно. Взвешивать все «за» и «против» начала только став мамой.

«Сейчас я мать троих детей. Сиюминутно (принимать решения. — Прим. ред.) уже не могу. Да уже и не нужно. Все где-то взвешиваю. Но все равно, первый порыв, сиюминутный, он во мне сильный. Потом я немного остываю и думаю», — призналась артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере постановки «Эти свободные бабочки».

Девятова также рассказала, что хоть и рано сепарировалась от родителей, но уже в том возрасте «имела голову на плечах». А переходный возраст застал ее не в 13 лет, а гораздо позже.

«Переходный возраст, мне кажется, был в 20 лет. Он был чуть позже. Бывало, что сама себе говорила: „Валерия, ты правильно делаешь?“ Смотрела на себя со стороны», — вспоминает певица.

Несмотря на обретенную в 13 лет свободу, Девятова не позволяла себе вседозволенность. И дала совет молодым людям, как не переступить эту грань.

«Эта грань (между свободой и вседозволенностью. — Прим. ред.) очень важна в жизни. Если ты ее почувствовал, ее и нужно держаться. Вот этот внутренний штиль, внутренний маяк должен тебя балансировать», — заключила певица.

О грани между свободой и вседозволенностью порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru и солистки группы «Тутси». Ирина Ортман и Олеся Ярославская сошлись во мнении, что в этом вопросе на 100% все зависит от воспитания человека.