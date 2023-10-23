Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу: «Хочу пластический грим!»

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Актриса призналась, что с удовольствием примерила бы на себя образ отрицательного героя.

Мультфильмы любят все — и взрослые, и дети. Они учат добру и взаимовыручке, поднимают настроение и позволяют взглянуть на мир иначе, со стороны волшебства. Наш кинематограф может похвастаться своими мультиками — как советскими, так и современными. Чебурашка, крокодил Гена, Золушка, Винни-Пух, Кот Матроскин, Волк и Заяц — вот уже не одно десятилетие остаются любимыми персонажами детства. Агата Муцениеце не исключение.

Актриса призналась, что с радостью водит детей в кино, особенно если там показывают сказки. На премьере постановки «Эти свободные бабочки» артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru, кого из сказочных персонажей она мечтает сыграть. Если брать зарубежных героев, то подобных Малифисенте. А отечественных?

«Бабу-Ягу, конечно! Я вообще хочу какой-нибудь пластический грим, чтобы неузнаваемость какая-то была, чтобы можно было в этом „покупаться“. Не вот это: „Я красивая, я принцесса“. А наоборот, что-нибудь вопреки — интересное», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наследники Муцениеце с большим удовольствием посещают ее спектакли. По признанию знаменитости, детям нравится находиться за кулисами, ездить на гастроли. А цветы матери на сцену они несут с гордо поднятой головой.