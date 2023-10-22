Начала жизнь с нуля: как сложилась судьба актрисы Евгении Сабельниковой

Фото: Кадр из к/ф «Вы мне писали...», реж. Аида Манасарова, 1976 г.

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Карьера звезды военной драмы «О тех, кого помню и люблю» пошла под откос после романа с Валерием Золотухиным.

Актриса Евгения Сабельникова проснулась знаменитой в 23 года — после выхода на телеэкраны СССР фильма-сказки «Горя бояться — счастья не видать» в конце 1974 года. Однако, сыграв затем два десятка киноролей, Сабельникова пропала из поля зрения поклонников и коллег. Как сложилась дальнейшая судьба актрисы, выяснило издание aif.ru.

Отменяла съемки ради свиданий

В том же 1974 году вышли еще три фильма с участием Сабельниковой. В их числе военная драма «О тех, кого помню и люблю», на съемках которой актриса встретила свою первую большую любовь. Объектом ее чувств стал знаменитый актер Валерий Золотухин, который, к сожалению, для Сабельниковой, был к тому времени женат на Нине Шацкой. Более того, в семье артистов уже подрастал сын Денис.

Впрочем, самому Золотухину наличие жены и сына не помешало закрутить бурный роман с молодой партнершей по фильму. Золотухин метался между Москвой и Ленинградом, где жила Сабельникова, щедро одаривал возлюбленную, делал сюрпризы, по несколько раз на дню звонил со служебного телефона в театре. Более того, ради свиданий с Сабельниковой Золотухин однажды сорвал съемки!

Спустя год отношений актриса вместе с матерью и отцом-военным переехала в Москву, вошла в штат «Мосфильма» и в труппу Театра-студии киноактера. Встречи с возлюбленным стали чаще. Однако вскоре о романе узнала жена Золотухина. Шацкая раздобыла адрес молодой соперницы, отправилась к ее родителям и потребовала от них приструнить дочь, связавшуюся с женатым мужчиной.

После этого роман актеров внезапно прекратился: Сабельникова пообещала родителям, что разорвет отношения с Золотухиным, хотя тот надеялся на продолжение связи.

Замуж за первого встречного

После расставания с возлюбленным актриса впала в глубокую депрессию. К тому же Сабельниковой перестали предлагать значимые роли, да и в принципе предложений становилось все меньше. По слухам, к этому приложила руку Шацкая, обратившаяся за содействием к худруку «Таганки» Юрию Любимову.

В надежде поскорее забыть Золотухина, Сабельникова вышла замуж едва ли не за первого встречного и родила дочь. Однако брак без любви не принес счастья, актриса вскоре развелась и осталась одна с малышкой на руках.

В кино и театре карьера актрисы и вовсе пошла на спад. Последним фильмом Сабельниковой стала картина «Мы обвиняем» 1985 года, где она исполнила небольшую роль журналистки Эльзы Краймер.

Затем актрису уволили с «Мосфильма», а незадолго до этого сняли со всех спектаклей в театре. Кроме того, с Сабельниковой перестали общаться коллеги.

Шанс на новую жизнь

За два с лишним года жизнь актрисы превратилась в ад. Она была практически полностью изолирована, общаясь только с дочерью и появившимся в ее жизни любимым мужчиной — гражданином Австрии.

Будучи беременной вторым ребенком, Сабельникова согласилась на уговоры возлюбленного о переезде в Германию. В конце 1980-х семья эмигрировала.

На чужбине актриса усердно учила язык, а потом начала преподавать актерское мастерство и историю русской культуры. Кроме того, Сабельникова ставила спектакли, пела в церковном хоре и даже получила медицинское образование.

Сегодня звезда советского кино по-прежнему живет в браке с мужчиной, ради которого оставила Родину и начала жизнь с нуля. В этом году Евгении Сабельниковой исполнилось 72 года.

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