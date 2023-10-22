Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в оправдании терроризма

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

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В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте спортсмена.

В Москве правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

По данным источника 5-tv.ru, задержанным является боец MMA Ильяс Якубов.

По информации следствия, задержанный сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил на своей странице в запрещенной на территории России социальной сети.

«Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск, сегодня его местонахождение установлено, и он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орле задержали подозреваемого в трех диверсиях и госизмене. Мужчина совершил два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и один — на объекте связи. Правоохранители доказали, что мужчина действовал под кураторством СБУ за денежное вознаграждение.