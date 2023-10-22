Тайное не станет явным: куда пропала звезда из созвездия Плеяд

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Мы видим всего шесть звезд, так откуда же взялись истории о «семи сестрах»?

Астрономы Рэй и Барнаби Норрис из Школы наук Западного Сиднейского университета (Австралия) объяснили, почему в легендах о созвездии Плеяд фигурирует семь звезд, хотя мы видим лишь шесть. Исследование опубликовано в книге «Advancing Cultural Astronomy», пишет The Conversation.

Куда пропала звезда из созвездия Плеяд

Скопление звезд, известное как Плеяды, имеет второе название — «Семь сестер». Созвездие видно невооруженным глазом, и в нем всего шесть звезд. Откуда же взялось упоминание о седьмой звезде?

После тщательного изучения движения звезд астрономы пришли к выводу, что эти истории могут датироваться 100 000 лет назад, когда созвездие выглядело совсем иначе.

В греческой мифологии Плеяды были семью дочерями Атласа Титана. Он был вынужден вечно поддерживать небо и поэтому не мог защитить своих дочерей. Чтобы спасти сестер от преследования охотником Орионом, Зевс превратил их в звезды. Но история гласит, что одна сестра влюбилась в смертного и скрылась, поэтому мы видим только шесть звезд.

Похожая легенда встречается у австралийских аборигенов: здесь Плеяды — это группа молодых девушек, которые часто ассоциируются со священными женскими церемониями, а расположенное рядом созвездио Ориона представляется аборигенам как группа молодых людей. В австралийских легендах мужчины Ориона преследуют семь сестер — и одна из сестер, по разным версиям, либо умерла, либо скрывается, либо слишком молода, либо была похищена, поэтому снова видно только шесть звезд.

Аналогичные истории о «потерянной плеяде» встречаются в культурах Европы, Африки, Азии, Индонезии, коренных американцев.

Антропологи предполагали, что европейцы могли принести греческую историю в Австралию, где аборигены адаптировали ее для своих целей. Но истории аборигенов намного старше времени открытия Австралии, и между большинством культур австралийских аборигенов и остальным миром почти не было контактов в течение как минимум 50 000 лет.

Наблюдения с помощью космического телескопа Gaia и других показывают, что звезды Плеяд медленно движутся по небу. Одна звезда, Плейона, теперь так близко к звезде Атлас, что невооруженным глазом они выглядят как одиночная звезда.

Но если «перемотать» движение звезд на 100 000 лет назад, Плейона была дальше от Атласа и была бы легко видна невооруженным глазом. Итак, 100 000 лет назад большинство людей действительно видели семь звезд в скоплении.

Движение звезд может помочь объяснить две загадки: сходство историй на разных материках об этих звездах, а также тот факт, что во многих культурах скопление называется «семью сестрами», хотя сегодня мы видим только шесть звезд.

Ученые предполагают, что, возможно, истории о Семи сестрах и Орионе настолько стары, что наши предки рассказывали эти истории друг другу около костров в Африке 100 000 лет назад. В этом случае это может быть самая старая легенда в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новые объекты в поясе Ориона нарушают теорию образования звездных систем.