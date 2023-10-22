Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 октября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя контрастов начинается сразу с двух отчаянно неблагоприятных дней. Они называются дни потерь. Все начатое в эти дни обречено на потерю времени. Зато после них идут сразу 4 позитивных дня, на которых можно сконцентрировать свое внимание и усилия.

А в субботу ждем лунного затмения — время эмоций, осознаний и глубокого анализа.

Поэтому если что-то планировать то на среду, четверг, пятницу и субботу — пожалуй, эти дни самые перспективные.

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Понедельник, 23 октября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Тигра. День потери, да еще и с плохими звездами. Дела идут трудно, энергии дня вязкие.

Раз в этот день трудно сосредоточиться на чем-то действительно важном, его вполне можно посвятить тому, до чего уже давно не доходят руки.

Мечтали посмотреть фильм? Самое время! Давно откладывали уютный вечерок с чашечкой теплого какао и любимой книжкой? Это идеальный день! Может быть, вы просто хотели насладиться дыханием осени и прогуляться — тоже отличное время. Этот день что-то более сложное поддержать не сможет.

Никаких импульсивных покупок — чтобы не разочаровываться. Никаких знакомств или важных мероприятий — чтобы не было мучительно обидно.

Дополнительно отягощает этот день звезда болезней, которая мешает еще и к врачу нормально сходить, чтобы не получить неприятных известий.

Радует, что дни потерь случаются не часто, так еще и дают нам возможность устроить себе выходной.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Вторник, 24 октября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Кролика. Еще один день потерь. Отдыхаем, думаем о том что сделаем в более позитивные дни.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Среда, 25 октября 2023 года

5-tv.ru

День Огненого Дракона. Обладает хорошими звездами, но сталкивается с энергиями месяца. Идеально подойдет для завершения процессов, которые для вас важны. Мягкое расставание, успешный выход из проекта — лучшее что можно сделать в такой день.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Четверг, 26 октября 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Змеи. Обладает хорошим потенциалом, хорошими звездами.

Годится для рутинных дел, может принести позитивные эмоции. Любая активность, контакты с людьми, пройдут успешно. Все переговоры можно смело на него намечать.

Хорошо для поиска медицинской помощи. Хорош для получения помощи от вышестоящих, покровителей.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Пятница, 27 октября 2023 года

5-tv.ru

День Каменной Лошади. К этому дню прилетает звезда небесного счастья, наделяя его превосходным потенциалом. Отлично подойдет для большинства дел, как важных, так и обычных ежедневных занятий. Целая плеяда благоприятных звезд усиливают вибрации этой пятницы.

В такой день хорошо подписывать контракты, учиться, инвестировать, проводить переговоры, искать работу, делать перелеты и переезды. Приятный аккорд в конце напряженной недели.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Суббота, 28 октября 2023 года

5-tv.ru

День Земляной Козы. Лунное затмение и полнолуние. Будьте внимательны к эмоциональной сфере. Несмотря на позитивные звезды, которые управляют его энергиями, есть риск эмоциональных встрясок. Поэтому конфликты и споры старайтесь разрешать мягко, не нарываться, не раскручивать спирали агрессии.

Очень хорошо провести медитацию в такой день.

Кроме того, он подойдет для подписания документов, обучения, внутренних — или иньских — дел.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Воскресенье, 29 октября 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Обезьяны. Мягкое завершение недели. День не поддержит больших начинаний, зато подойдет для встречи с друзьями, общения в неформальной обстановке и отдыха.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

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