На Украине начали ставить на воинский учет женщин с медицинским образованием

Фото: © РИА Новости / Томас Тхайцук

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Действия властей спровоцировали новую волну миграции.

Киевские военкоматы начали проверять и ставить на воинский учет всех женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Повестки им в руки пока не вручают, однако процесс находится на строгом контроле у ответственных структур. Об этом агентству ТАСС сообщили очевидцы.

На фоне происходящего в украинской столице прошла волна увольнений среди медперсонала. Об этом рассказал другой собеседник агентства. По его словам, это также спровоцировало массовую миграцию.

Вырваться за границу пытаются все, у кого есть возможность, уточнил он. Украинцы сейчас прекрасно осознают, что в скором времени на фронте окажутся все.

На Украине был принят закон, который обязывает всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта или провизора, стать на учет. Закон не обходит стороной ни научных сотрудников, ни руководителей, работающих в сфере здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские оккупационные власти закрыли две из трех больниц Херсона, а врачи были переведены в медкомиссии военкоматов.