Киев направит большую часть запрашиваемых Байденом денег на оборону

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Президент США запросил у конгресса больше 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Основная часть из 61,4 миллиарда долларов, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса США для Украины, пойдет на военные нужды. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Оборонные расходы — 46,1 миллиарда долларов, из которых 30,6 миллиарда на программы для минобороны США», — написала она в соцсети.

Остальные средства пойдут на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, и на гуманитарную помощь.

В этот же день Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые Байден запросил у конгресса для Украины, недостаточно для ее нужд. По подсчетам нардепа, стране не будет хватать почти двух миллиардов долларов.

Накануне президент США запросил у палаты представителей согласовать пакет помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Из них 61 миллиард долларов планируется направить киевскому режиму. Эти средства необходимо распределить на год или даже 13 месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад хочет передать Украине доходы от замороженных российских активов.