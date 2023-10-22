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Первый супруг певицы уехал от нее в Израиль. Но что со вторым?

В эфире одного из федеральных каналов вышел выпуск программы, посвященной дню рождения артиста Ярослава Сумишевского. Поздравить певца в студию пришла звезда СССР, певица и поэтесса Татьяна Назарова.

На шоу знаменитость сквозь слезы рассказала, как относится к любви и на какие жертвы она пошла ради нее в свое время.

«Я дважды замужем была. Мой первый муж уехал в Израиль. А второй… мы прожили 20 лет, он нашел просто поэтессу, она стала для него музой. Иногда любить — значит отпустить», — заявила она.

В последние годы Назарова пропала с радаров. А ведь в свое время она написала множество песен для звезд российского шоу-бизнеса в начале 90-х. Сейчас же женщина живет в маленьком дачном доме. Она смогла его построить благодаря кредиту в 300 тысяч рублей. С годами артистка прекратила ценить славу и влияние. Сейчас у нее все мысли сосредоточены на пожилой маме.

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