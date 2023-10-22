«Это опыт»: солистки группы «Тутси» рассказали про грань между свободой и вседозволенностью

Солистки группы «Тутси» рассказали про грань между свободой и вседозволенностью

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Участницы музыкального коллектива поделились своим мнением и заявили, что все зависит от воспитания. Но проходили ли они через подобные проблемы?

Солистки группы «Тутси» Ирина Ортман и Олеся Ярославская посетили премьеру спектакля «Эти свободные бабочки». Там артистки эксклюзивно рассказали 5-tv.ru про грань между свободой и вседозволенностью.

Певицы сошлись во мнении, что в этом вопросе на 100% все зависит от воспитания.

«Ну мне кажется да, от характера, что в тебе заложено. Есть люди ведомые, а есть ведущие. Мы не ведомые! Мы не были вовлечены в плохие компании и выросли достаточно, мне кажется, хорошими людьми», — заявила Ортман.

Но Ярославская заметила, что многие в силу неопытности сталкивались с «плохими» компаниями и делали что-то из разряда «вседозволенности». У артисток, как они заметили, такие ошибки тоже были и без них никуда.

Ярославская сказала, что подобные трудности созданы, чтобы на них учиться и стать сильнее.

«Да! Это опыт, здорово!» — добавила Ортман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солистки «Тутси» признались в любви к Юрию Антонову.