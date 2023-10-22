Израиль готовится к операции в Газе, ООН подает сигналы SОS: самые важные события дня

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За минувшие сутки российские военнослужащие пресекли несколько попыток ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские ДРГ были разбиты в районе населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки. Известно также, что за минувшие сутки на херсонском правлении ВС РФ ликвидировали до 60 боевиков ВСУ. Урон на данном участке фронта был нанесен не только живой силе, но и технике противника — украинские нацисты потеряли три автомобиля, станцию РЭБ и гаубицу Д-20.