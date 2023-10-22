Фигуристка Туктамышева заявила о паузе в карьере: «Прислушалась к себе и поняла…»

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Чем планирует занимать чемпионка мира и Европы?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о паузе в своей соревновательной карьере. В своем личном блоге она поделилась с подписчиками переживаниями и рассказала о планах на ближайшее будущее.

«Сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — написала она в социальных сетях.

По словам спортсменки, временная пауза ей нужна «для себя». Она хочет отдыхать и «высыпаться», быть рядом с родными и близкими. Туктамышева добавила, что хочет удариться в саморазвитие и психологию, но отметила, что продолжит заниматься благотворительностью и работать над собственным проектами.

По словам фигуристки, она не отказывается от участия в шоу. Она также заверила, что за ее успехами еще можно будет понаблюдать во время зимнего чемпионата по прыжкам — в нем она обязуется принять участие.

Туктамышева в свои 26 лет добилась статуса одного из лидирующих фигуристов сборной РФ в одиночном катании. Она становилась чемпионкой мира и Европы в 2015 году, а на российском чемпионате заработала бронзовую медаль.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Камила Валиева победила на турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами.