Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Что произошло на борту лайнера, летевшего в Москву?
Пассажирский самолет рейса Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В заявлении отмечалось, что после устранения проблемы лайнер смог направится по ранее проложенному маршруту.
Точные детали случившегося пока неизвестны. Ситуация проясняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстренно севший под Новосибирском Boeing 737 отстранили от полетов. Рейс Москва — Томск сел с одним работающим двигателем. Сейчас борт отправлен на техобслуживание.