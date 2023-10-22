Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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В Карнеги-холле состоялся концерт, приуроченный ко дню рождения Сергея Рахманинова.

В Нью-Йорке хор Государственного университета Моргана, состоящий из чернокожих исполнителей, спел первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова на русском языке. Видео с концерта восхищенные зрители публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Какое потрясающее выступление <…> Они необычайно хорошо представляют наше национальное достояние», — подписана публикация в X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

Музыкальное мероприятие с участием хора прошло Карнеги-холл в минувшую субботу, 21 октября. Их выступление сорвало овации американской публики.

What a terrific performance this evening by the ⁦@MorganStateU⁩ Choir in Carnegie Hall. They performed as part of a concert Celebrating 150 Years of Rachmaninoff. They represent our National Treasure extraordinarily well. They’ve been named Best College Choir in America. pic.twitter.com/o1fXqDOzjg — David Kwabena Wilson (@morganpres) October 22, 2023

Концерт был приурочен к 150-му дню рождения российского композитора.

Известно, что Рахманинов эмигрировал в Европу после Октябрьской революции. Позже он перебрался в США, где прожил последнюю треть жизни. Не стало композитора в возрасте 70 лет.

Первые десять лет эмиграции Рахманинов тяжело переживал разлуку с Родиной. Он не мог сочинять и писал, что не только потерял желание творить на чужбине, но и вовсе потерял самого себя.

Из-за эскалации геополитической ситуации российская культура и искусство оказались в эпицентре противостояния. Москва неоднократно подчеркивала, что эта сфера должна объединять людей.

Российская сторона продолжает с глубоким уважением относиться к наследию мировой культуры, несмотря на политику Запада, который придерживается тенденции «отмены» всего русского.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ответил на дискриминацию русского искусства.