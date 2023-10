Хор темнокожих спел часть «Всенощного бдения» на русском языке в Нью-Йорке

В Нью-Йорке хор Государственного университета Моргана, состоящий из чернокожих исполнителей, спел первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова на русском языке. Видео с концерта восхищенные зрители публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Какое потрясающее выступление <…> Они необычайно хорошо представляют наше национальное достояние», — подписана публикация в X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

Музыкальное мероприятие с участием хора прошло Карнеги-холл в минувшую субботу, 21 октября. Их выступление сорвало овации американской публики.

What a terrific performance this evening by the ⁦@MorganStateU⁩ Choir in Carnegie Hall. They performed as part of a concert Celebrating 150 Years of Rachmaninoff. They represent our National Treasure extraordinarily well. They’ve been named Best College Choir in America. pic.twitter.com/o1fXqDOzjg