Воспитанницу детского дома жестоко избили в Омской области. Возбуждено уголовное дело

В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

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Следственные действия в учреждении продолжаются.

Уголовное дело возбуждено после избиения воспитанницы детского дома в Омской области. Об этом следственное управление СК по региону сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дело было возбуждено по статье о халатности. В совершении данного преступления следствием подозреваются сотрудники детского дома.

По данным СК, 16-летняя девочка была избита сверстницей за то, что та якобы не явилась на ужин вовремя. После избиения подростка также заставили мыть сантехнику. Насилию никто не воспрепятствовал, другие воспитанники учреждения снимали происходящее на камеру.

Следствие проводит все необходимые мероприятия с целью установления, было ли данное нарушение единичным. Среди воспитанников и работников детского дома проводятся допросы.

Правовую оценку предстоит дать не только действиям воспитателей, но и подозреваемой в причинении телесных повреждений.

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