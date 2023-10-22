Семь главных правил жизни Иосифа Бродского: добро и зло, эгоизм и другое

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Ровно 36 лет назад поэт получил свою Нобелевскую премию. В честь этого публикуем список принципов, по которым жил автор именитых произведений.

Ровно 36 лет назад, 22 октября 1987 года, поэт Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В честь такого знаменательного события сайт 5-tv.ru сделал подборку семи главных правил жизни Иосифа Бродского.

Поэт про плохие обстоятельства

Когда писатель находился в плохих обстоятельствах, то перед ним стоял выбор: сдаться или противостоять проблеме. И как настоящий русский человек он всегда шел до конца. По крайне мере настолько, насколько это возможно. Такая мысль была философией жизни Бродского.

Эгоизм залог успеха

Поэт никогда не выступал за кого-то или за что-то. Единственным человеком, чьи интересы писатель отстаивал, был он сам.

Ирония — это ложная реакция

Бродский говорил, что иронизируя над ситуацией человеку кажется, что он не поддается обстоятельствам. Но на самом деле это самообман. Ирония не дает возможности уйти от проблемы или решить ее. Об этих мыслях поэта рассказал портал ПЖ.

Не говорил о своем творчестве

Бродский не мог говорить о своих стихотворениях. Они ему нравились, но о какой-то конкретике ему было тяжело рассказать.

Поэт про добро и зло

Бродский считал, что люди в равной степени расположены к добру и злу. Но все вокруг предпочитают более легкий путь. А совершить зло значительно проще, чем пойти на добрый поступок.

Бродский не хотел быть пророком. Но стал им?

Писателю было неинтересно предсказывать будущее. Ведь зачастую это означало — выпустить в мир бесполезную информацию. Но при этом он считал, что новая эпоха будет менее духовной и человечной. Она скорее безличная и условная.

Человек страшнее волка

Бродский рассказывал о работе в геологической партии. Тогда он много времени провел в тайге Восточной Сибири. Там было много волков и медведей. Но лишь один раз в жизни писатель встретил в лесу человека. И в тот момент он испугался гораздо больше. Ведь человек опаснее любого зверя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бродского не могли похоронить полтора года.