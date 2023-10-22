«Возле забора»: ЦАХАЛ сообщила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Стороны даже не думают прекращать вооруженный конфликт. Армия обороны Израиля настроена решительно.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) продолжает оказывать вооруженное сопротивление палестинскому исламистскому движению ХАМАС. Она, в частности, ликвидировала боевика из элитного подразделения «Нукбха». Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Вчера ЦАХАЛ убила двух террористов возле забора безопасности между Израилем и сектором Газа, террориста „Нукбха“ и других террористов», — отмечалось в сообщении.

Также истребители ЦАХАЛ атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Под раздачу попали многоэтажные дома, туннели, штабы, склады с оружием и мечети, которые использовались террористами в боевых целях.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль пресек попытку запуска противотанковых ракет у границы с Ливаном.