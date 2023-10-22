Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти

Фото: Кадр из к/ф «Нам некогда ждать», реж. Владимир Акимов, 1971 г.

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Знаменитость резко исчезла с экранов. На то была причина?

Накануне, 21 октября, стало известно о смерти актрисы из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нины Кирьяковой. Точная причина ее кончины пока не освещалась родными и близкими. Между тем, известно, что последние лет десять звезда вообще не появлялась на публике. Что с ней происходило все это время?

Последний раз знаменитость засветилась на экранах в 2013 году: с ней вышел эпизод в сериале «Пасечник». После этого в фильмах и на ТВ Кирьякова не появлялась, пишет Газета.ру. Не исключено, что из-за проблем со здоровьем и возраста она могла добровольно отказаться от кинематографа. Впрочем, пока это остается лишь догадками фанатов — истинных мотивов «затворничества» актрисы никто не знает.

С 1991 года Нина Кирьякова служила в «Театре на Покровке». Известно, что она принимала участие во многих легендарных спектаклях. В театре ее любили и даже называли «домовым» — звезда чуть ли не жила на сцене, пока были силы играть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков на 61-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.