А снег идет: зима ворвалась в столицу в середине октября

Фото, видео: KIM LUDBROOK / ТАСС; Telegram / Говорит и показывает Москва / moscow_on_air; 5-tv.ru

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В городе побелели еще не успевшие сбросить листья деревья.

В Москве сегодня, 22 октября, выпал первый снег. Жители столицы в социальных сетях делятся кадрами морозного осеннего утра, которое уже больше напоминает зимнее.

Снег выпал в разных районах города, однако где-то он был сильнее. Например, настоящая вьюга накрыла север столицы. Очевидцы публикуют кадры, на которых еще местами зеленые деревни укрывает белой пеленой.

Синоптики прогнозировали, что в выходные в Москве ожидается облачная погода. Температура днем в городе и в области не поднимется выше плюс четырех градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале уточнил, что заморозки уже наблюдались во всех районах Москвы. Ниже всего столбики термометров опустились на ВДНХ — до минус 1,6 градуса. При этом грядущей ночью заморозки не ожидаются. Температура будет выше нуля, но возможны осадки в виде дождя.

Ранее 5-tv.ru писал, какой погоды москвичам ждать на грядущей неделе.