«Арктика станет горячей точкой»: в НАТО обеспокоены дружбой России и Китая
В НАТО увидели угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Москва и Пекин активно развивают двусторонние отношения. Североатлантический альянс напуган. Но почему?
В НАТО серьезно обеспокоены тем, что отношения между Китаем и Россией активно развиваются. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Его процитировало информационное агентство Bloomberg.
Адмирал считает, что дипломатические отношения России и Китая влияют на глобальную стабильность.
«НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, мы не беспокоимся, что Арктика „немедленно“ станет горячей точкой», — сказал Бауэр.
Он утверждает, что Россия вкладывает большие средства в авиационные базы в Арктике и в другую инфраструктуру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минвостокразвития заявили о безграничном потенциале отношений России и Китая. Только за последнее время ряд стран лишился стратегически важных партнеров. На фоне мирового раскола торговые связи с Китаем для России на вес золота.