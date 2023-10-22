«Арктика станет горячей точкой»: в НАТО обеспокоены дружбой России и Китая

В НАТО увидели угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Москва и Пекин активно развивают двусторонние отношения. Североатлантический альянс напуган. Но почему?

В НАТО серьезно обеспокоены тем, что отношения между Китаем и Россией активно развиваются. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Его процитировало информационное агентство Bloomberg.

Адмирал считает, что дипломатические отношения России и Китая влияют на глобальную стабильность.

«НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, мы не беспокоимся, что Арктика „немедленно“ станет горячей точкой», — сказал Бауэр.

Он утверждает, что Россия вкладывает большие средства в авиационные базы в Арктике и в другую инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минвостокразвития заявили о безграничном потенциале отношений России и Китая. Только за последнее время ряд стран лишился стратегически важных партнеров. На фоне мирового раскола торговые связи с Китаем для России на вес золота.