Такер Карлсон: власти США три года врали о причине смерти Джорджа Флойда

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Правительство Штатов обманывало население на протяжении многих лет. Но зачем им это?

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон решил рассказать о смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Его кончина привела к протестам с лозунгами Black Lives Matter. Но Карлсон заявил, что власти США три года наглым образом лгали своему народу. Об этом он написал в своей социальной сети X (бывшая Twitter — Прим. ред.).

Журналист отметил, что людей старательно убеждали в том, что Флойда задушил полицейский. Но в отчете вскрытия сказано, что чернокожий скончался из-за передозировки наркотическими веществами. По словам экс-ведущего, при всем этом судмедэксперт скрыл полученные результаты. Ведь они не соответствовали общественному мнению.

Джордж Флойд был арестован по обвинению в передаче поддельной купюры в 20 долларов в продуктовом магазине в районе Пайдерхорн Парк в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейский Дерек Шовин прижал колено к шее мужчины и держал его таким образом в течение почти восьми минут во время ареста. Еще до фиксации коленом Флойд повторял: «Я не могу дышать». Многие предполагают, что смерть чернокожего наступила не из-за действий полицейского, а из-за передозировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон предрек банкротство США из-за эскалаций в Израиле.