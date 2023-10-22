СМИ: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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Что сейчас происходит в зоне вооруженного конфликта?

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Об этом сообщило агентство SANA, ссылавшееся на источник в сирийской армии.

В публикации уточнялось, что после серии атак стратегические объекты были частично разрушены. Судя по сообщениям, все произошло около 5:25 по местному времени (время совпадает с московским — Прим. ред.).

«Израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — говорилось в заявлении.

Агентство отметило, что, по предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал. Детали случившегося уточняются.

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