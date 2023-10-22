Долго хранили тайну: неожиданные подробности развода Мерил Стрип и Дона Гаммера

Мерил Стрип и Дона Гаммер на самом деле разошлись шесть лет назад

Фото: www.globallookpress.com / Prensa Internacional

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездная пара объявила о разрыве только сейчас. Но когда семья прекратила существовать на самом деле?

Американская 74-летняя актриса Мерил Стрип и 76-летний скульптор Дон Гаммер удивили всех своим заявлением о разводе. Но теперь появились еще более шокирующие подробности. Оказалось, что звездная пара разошлась еще шесть лет назад. Об этом сообщило издание Page Six.

Если откинуть последние шесть лет, то семья просуществовала 39 лет. Стрип и Гаммер поженились в 1978. А в 2018 стали распространяться первые слухи о напряженных отношениях. Например, актриса пришла без мужа на церемонию премии «Оскар». И впредь звезда появлялась без супруга на всех официальных мероприятиях, но обручальное кольцо не снимала.

Иностранные СМИ сообщали, что пара рассталась на мирной ноте. Так ли это на самом деле? Достоверно не знает никто. Когда-то и сама Мерил не могла поверить, что разрыв состоится. Впрочем, в идеальности брака звезда не была уверена.

«Мое замужество, как и любой другой брак, далеко не идеально. Но я всегда хотела большую семью и просто не представляю жизни в одиночестве. А для того, чтобы мечты сбывались, иногда нужно уметь поступиться собственными принципами — проявлять гибкость и вовремя затыкаться. Сейчас такие скорости, что тяга друг к другу может пропасть и через три года. Поэтому важно научиться откровенно, не стесняясь, обсуждать все проблемы», — отмечала леди.

Судя по всему, даже эти советы — не гарант счастливого будущего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему голливудский актер Хью Джекман расстался с женой и коллегой по цеху Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака.