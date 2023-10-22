Глава Пентагона Остин: США развернут батарею ПРО THAAD на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / US Army

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Это не первый жест Вашингтона в поддержку Израиля. Власти постоянно следят за обстановкой в регионе.

США развернут на Ближнем Востоке батарею систем противоракетной обороны THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Кроме того, министр обороны Штатов Ллойд Остин контролирует ситуацию и направляет помощь еврейскому государству по воде. Об этом глава американского ведомства рассказал в своем заявлении, текст опубликован на сайте структуры.

«Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону, чтобы усилить защиту сил США», — заявил он.

Остин добавил, что уже перенаправил движение авианосной ударной группы военно-морских сил (ВМС) США, подключил авианосец Dwight Eisenhower — кораблю присоединится к группе авианосца Gerald R. Ford. Последняя уже выполняет задачи в восточной части Средиземного моря. Перечисленные распоряжения, по мнению министра, укрепят возможности Штатов в контексте быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Руководитель Пентагона подчеркнул, что следил и продолжает следить за ситуацией, связанной с размещением военных сил в раздираемом вооруженным конфликтом с Палестиной регионе. Остин намерен регулярно анализировать обстановку и увеличивать помощь по мере необходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники.