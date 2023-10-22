«Игра с жизнями»: почему США не стоило передавать Украине ракеты ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Последствия применения этого оружия будут давать о себе знать еще много лет.

Власти США поступили безответственно, передав ракеты для оперативно-тактического комплекса ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение высказал член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи. Его мнение опубликовано в материале журнала Responsible Statecraft.

«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем… Решение администрации (президента США. — Прим. ред.) Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — заявил Пичи.

Эксперт подчеркнул, что кассетная боевая часть американских ракет, не предназначенная для точечного поражения целей, наверняка приведет к гибели людей. Не военных, а мирного населения. Причем необязательно в моменты запуска, это может произойти намного позже.

Еще один риск связан с особенностью кассетных боеприпасов — они не взрываются при столкновении с землей. В результате на протяжении многих лет остаются опасными для оказавшихся рядом людей. Кроме того, из-за небольших размеров они могут быть почти незаметны на местности.

В Белом доме официально сообщили о передаче Киеву ракет ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным прессы, ВСУ получили как минимум 12 экземпляров. Ситуацию комментировал президент РФ Владимир Путин. Он назвал решение США их очередной ошибкой. И отметил, что несмотря на опасность оружия, российские военнослужащие смогут отразить удары, и кардинально ситуация на фронте не изменится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская ПВО научилась справляться с ракетами ATACMS.