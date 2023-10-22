Воруют голоса и губят карьеру: какую опасность для профессии дикторов представляет ИИ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса дубляжа Алена Андронова сама того не зная стала голосом рекламы букмекеров и даже игр для взрослых. Как в России намерены защитить права россиян на законодательном уровне?

На Западе сейчас образовался новый тренд по сознательной зачистке своих цифровых следов. Особенно, что касается изображений детей. Есть даже отдельный термин для проблемы — шэрентинг. Микс слов — родители и делиться. По статистике, на каждого ребенка в возрасте до пяти лет накапливается досье в соцсетях его родственников до полутора тысяч изображений.

Вы не замечали, что люди, которые понимают в цифровой безопасности (например, Марк Цукерберг или Эдвард Сноуден) не показывают лиц своих детей в соцсетях?

Этим летом крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom запустила серию социальных роликов. Они взяли данные одной конкретной семьи и обработали фото девятилетней девочки, подделали ее манеру говорить. И эта виртуальная героиня рассказала, как уязвимы детские цифровые галереи.

В ролике прямо не говориться, но намек прозрачный — на педофилов и прочих извращенцев. Искусственный интеллект действительно творит чудеса. Технология Deep Fake позволяет подделать изображение и даже видео. А Deep Voice — заменить голос. Первыми эти технологии начали использовать мошенники. Те, что звонят по телефону и представляются родными, попавшими в беду, а затем просят перевести денег.

Совет Федерации на этой неделе озадачился разработкой закона по защите голоса наравне с изображением как персональной информации. Потерять голос или потерять кошелек — еще неизвестно, что болезненней. В этом убедился корреспондент «Известий» Роман Пальшаков. Все подробности — в его репортаже.