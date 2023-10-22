Отопительный сезон не по плану: как бороться с недобросовестными коммунальщиками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iordache Magdalena / www.imago; 5-tv.ru

Холода уже настали, а тепла еще нет? Проблема может быть не только в оборудовании.

На этой неделе во многих регионах стартовал отопительный сезон. На бумаге. На деле — тут протечка, там порыв и люди без тепла. В подмосковном городе Щелкове возмущенные жильцы пошли разбираться с управляющей компанией — дело закончилсоь тем, что одну из возмущавшихся переехали машиной. Когда следоавтели и журналисты узнали имена — фамилии коммунальщиков открылись удивительные совпандения и связи. И ведь так не только в Щелкове. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.