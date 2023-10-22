США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Louie Palu; 5-tv.ru

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Для чего это понадобилось Вашингтону и как на это отреагировала Москва?

Если почитать западную аналитику, то она полна пессимизма. «Темные века» дипломатии по аналогии со средневековьем предрекает обзорная статья в британской The Guardian.

Вся мировая экономика скатится в рецессию, если на Ближнем Востоке разразится большая война, пугает Bloomberg. И в общем-то прогноз этот от «капитана-очевидность». Так всегда было, когда на Ближнем Востоке воевали.

И, наконец, таблоид Daily Mail со ссылкой на профессора из Королевского Объединенного института оборонных исследований рисует картину возможной грядущей Третьей мировой войны. Если Израиль войдет в Газу, за палестинцев заступится Ливан, Иран и Сирия, американцы их отбомбят, и придется вмешаться России и Китаю.

Можно, конечно, посмеяться над этими британскими учеными, но дело в том, что 18 октября США впервые за долгие годы произвели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Как заявили американские власти, был подземный химический взрыв для улучшения возможности выявлять ядерные взрывы. И произошло это, вот совпадение, в тот самый день, когда российский парламент денонсировал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. То есть теперь мы вроде как не связаны этим запретом, а американцы нам шлют сигнал — видим.

Российский МИД на события отреагировал, процитировав, по сути, слова президента: «Мы испытывать ничего не собираемся, пока Америка не сделает подобный шаг».

Но не российские ядерные арсеналы сейчас беспокоят США, на самом деле — а китайские. Ежегодный аналитический доклад Пентагона на 200 страниц полон тревог. Пекин «стахановскими темпами» укрепляет свою армию, в том числе ядерные силы, и к 2030 году у Китая уже будет 1000 боеголовок, полагает Пентагон. А сейчас их около 500.

А теперь давайте поставим себя на место Вашингтонских политиков и уже с точки зрения ядерных арсеналов посмотрим на явное сближение позиций Москвы и Пекина по экономическим и политическим вопросам. Страшно? Многим в Вашингтоне страшно.