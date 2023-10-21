Вывез на курорт и обокрал: певица Наталья Штурм стала жертвой афериста

Фото, видео: Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка рассказала в личном блоге о неудавшейся романтической поездке за границу.

Обаятельный и приличный (с виду) мужчина вывез певицу Наталью Штурм за границу, а потом сбежал, прихватив с собой ее деньги. А еще недавно артистка делилась горячими кадрами из спальни, на которых как раз за полупрозрачной занавеской можно было разглядеть подтянутый торс ее спутника. Как выяснилось, страстные свидания оказались подготовкой к неприятной афере. В личном блоге звезда рассказала о неудачной поездке.

«С уходом Tinder меньше аферистов не стало, и даже я не застрахована иногда от попадания на таких. Пригласил меня знакомый сначала зачем-то в Вену, куда мне совсем не нужно было, я там уже была, потом на Пальма-де-Майорку. Прилетели мы сюда, вдруг он неожиданно срывается и говорит, что буквально чуть ли не в аэропорту… Смотрю, а у меня наличных не хватает», — поделилась Штурм.

По словам исполнительницы, помимо разочарования в кавалере, который казался достойным мужчиной, ей пришлось узнать некоторые подробности его карьеры мошенника. Певице позвонила девушка, на которой ее ухажер обещал жениться, несчастная уже готовилась к путешествию на Сейшелы с «женихом». Сам он, естественно, никуда не собирался, так как уже женат.

«Да-да, это как раз тот, с кем я стою за занавеской, точнее его спрятала за занавеску, чтобы он не отсвечивал своим лицом. И не то чтобы сумма, которой я недосчиталась, она большая, просто какого хера, скажите мне, могут обмануть вот так?» — возмущается Штурм.

Несмотря на случившееся, артистка продолжила отдых. Страдать из-за ошибочного выбора мужчины она категорически отказывается. Ищет плюсы. Например, из-за жары певица лишилась аппетита и заметно постройнела — подробную демонстрацию ее почти голого тела можно найти в личном блоге. Не было счастья, как говорится, да несчастье помогло.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Штурм рассказала, какие дикие просьбы поступают ей от мужчин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ